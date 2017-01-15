Инструкторы будут разъяснять основы безопасного вождения в зимних условиях, рассказывать о тормозном пути, способах уклониться от столкновения, а также консультировать водителей по поводу состояния шин на их автомобилях. Пройти обучение может любой владелец автомобиля, оснащенного зимними шинами, с действующими техосмотром и полисом OCTA.
В Риге занятия будут проходить на трассе Бикерниеки в течение всей недели, с 16 по 20 января. Более подробная информация и контакты для предварительной записи - на сайте Дирекции безопасности дорожного движения.
В Резекне, Гулбене и Талси занятия начинаются 18 января (подробная информация), начало занятий в Лиепае зависит от погодных условий.
Такие же мероприятия проводились в Латвии в течение двух последних лет. Обучение вождению в условиях зимы прошли около 2000 водителей.