16 января в Риге стартует программа по обучению вождению в условиях зимы, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения. Позже консультации экспертов можно будет получить в Резекне, Гулбене, Талси и Лиепае.

Инструкторы будут разъяснять основы безопасного вождения в зимних условиях, рассказывать о тормозном пути, способах уклониться от столкновения, а также консультировать водителей по поводу состояния шин на их автомобилях. Пройти обучение может любой владелец автомобиля, оснащенного зимними шинами, с действующими техосмотром и полисом OCTA.

В Риге занятия будут проходить на трассе Бикерниеки в течение всей недели, с 16 по 20 января. Более подробная информация и контакты для предварительной записи - на сайте Дирекции безопасности дорожного движения.

В Резекне, Гулбене и Талси занятия начинаются 18 января (подробная информация), начало занятий в Лиепае зависит от погодных условий.

Такие же мероприятия проводились в Латвии в течение двух последних лет. Обучение вождению в условиях зимы прошли около 2000 водителей.