Комиссия Сейма по народнохозяйственной, аграрной и региональной политике в среду концептуально поддержала поправки к Закону об электронной связи, призванные улучшить порядок отключения вредоносных сайтов, сообщила пресс-служба парламента.

Поправки гласят, что организация по предотвращению инцидентов, связанных с ИТ-безопасностью, Cert.lv, и Служба военной разведки и безопасности смогут на время отключить какой-либо сайт.

Это относится к случаям, когда домашняя страница в доменной зоне ".lv" угрожает безопасности информационных и коммуникационных систем или пользователей интернета.

Сейчас принудительное отключение сайта — длительный процесс, а поправки позволят сделать это в течение 24 часов и предотвратить или снизить чьи-либо вредоносные действия, указывают их авторы.

Поправки еще должны пройти три чтения в Сейме.