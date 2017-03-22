Поправки гласят, что организация по предотвращению инцидентов, связанных с ИТ-безопасностью, Cert.lv, и Служба военной разведки и безопасности смогут на время отключить какой-либо сайт.
Это относится к случаям, когда домашняя страница в доменной зоне ".lv" угрожает безопасности информационных и коммуникационных систем или пользователей интернета.
Сейчас принудительное отключение сайта — длительный процесс, а поправки позволят сделать это в течение 24 часов и предотвратить или снизить чьи-либо вредоносные действия, указывают их авторы.
Поправки еще должны пройти три чтения в Сейме.