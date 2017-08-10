В четверг на заседании Комитета по образованию Лиепайской городской думы (ЛГД) концептуально и единогласно был поддержан проект решения "Об установке в Лиепае памятника/скульптуры без вести пропавшим детям". Об этом в сети Facebook сообщил депутат ЛГД Валерий Агешин.

"Теперь этот документ будет передан специалистам в Комиссию по культуре для дискуссии о месте расположения памятника и других важных вопросах. Убежден, что в случае реализации данного проекта лиепайский и другие трагические случаи не будут преданы забвению", — отметил Агешин.

Напомним, 1 июля в Лиепае из своего дома по ул. Павилостас вышел и пропал 5-летний Ваня Берладин. Поиски ребенка велись 10 дней. 11 июля, во второй половине дня тело мальчика нашли в лесном массиве под Дубени. Причина смерти Вани до сих пор не установлена.