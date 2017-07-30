Доля занятых в госуправлении в Латвии выше средних показателей по Евросоюзу, отмечается в подготовленном Госканцелярией проекте реформы государственного управления. Предполагается, что штаты в госуправлении можно урезать на 6%.

По данным Госканцелярии, в госсекторе в целом занято 226 000 человек, из них 52% (117 000) работают в муниципальных учреждениях. Около 10% (22 000) работают в обществах с госкапиталом, неполные 6% (13 000) - в муниципальных предприятиях, и около 60 000 - в государственных бюджетных структурах (министерствах, подведомственных учреждениях и так называемых независимых учреждениях).

В рамках предлагаемой реформы планируется сократить штаты в министерствах, где занято 58 000 человек. Сокращения не коснутся независимых учреждений - прокуратуры, Сейма, Госконтроля и т.д. При этом Госканцелярия отмечает, что только 11 700 из 58 000 сотрудников являются классическими чиновниками.

Ранее директор Госканцелярии Янис Цитковскис заявил СМИ, что в рамках реформы планируется в течение трех лет урезать количество занятых в госуправлении на 6% и приблизить уровень оплаты труда в госструктурах к частному сектору. В рамках реформы будет ликвидирована большая часть вакантных рабочих мест, а также заморожено создание новых рабочих мест. Планируется также пересмотреть функции небольших госучреждений и сфокусироваться на их централизации.

Циктовскис отметил, что урезание штатов не будет механическим - планируется изменить систему работы госуправления.