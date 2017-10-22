В Латвии, скорей всего, не изменят действующие на сегодняшний день правила оборота продовольствия и не позволят по сниженным ценам продавать продукты с истекшим сроком годности. Эти же продукты не позволят и отдавать безвозмездно нуждающимся. При этом, как отмечает программа LNT Ziņas sešos, в соседней Литве позволено ряд продуктов с истекшим сроком годности передавать на благотворительность.

"Зеленые" активисты подсчитали, что в Латвии из всего объема отходов 28% составляют именно пищевые. В целом же домохозяйства, супермаркеты, общепит, производители и фермеры выбрасывают около 500 тонн продуктов ежегодно. "Зеленые" считают, что даже не взирая на тот факт, что на продуктах размещена табличка "Годен до…", многие продукты можно употреблять в пищу и чуть позже. Однако закон предписывает супермаркетам отправлять эти продукты в отходы.

Борцы за изменения правил оборота продовольствия в Латвии считают, что законы необходимо менять, просроченные продукты отдавать на благотворительность или же продавать по крайне низким ценам, как это делают в Дании или Великобритании.

За исполнением закона надзирает Министерство земледелия, где уверены, что в Латвии на сегодняшний день нет спроса на товары с истекшим сроком годности. Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, проведенных в интернете: 50% респондентов отметили, что не хотели бы приобретать просроченные продукты.

Еще более категорично относительно торговли продуктами с истекшим сроком годности настроена Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Эксперты ПВС полагают, что в этом случае контроль за качеством продовольствия утратит смысл и будет способствовать росту случаев мошенничества в маркировкой сроков хранения продуктов питания.

Как отметил глава Департамента продовольственного надзора ПВС Эрнестс Завадскис, ввоз продуктов питания с истекшим сроком годности и по демпинговым ценам может существенно осложнить и жизнь местных производителей, и торговцев. Но самый главный риск — это приток на рынок европейских продуктов сомнительного качества, что превратит Латвию в огромную свалку, а большую часть жителей — в едоков отходов.

Представители торговых сетей Rimi и Maxima утверждают, что их система логистики выстроена так, что продовольственных отходов практически не остается. Однако у Rimi Есть позитивный опыт работы в Литве, где с 1 сентября закон позволяет отдавать просроченные продукты на благотворительность. Новые правила распространяются на растительное масло, макароны и мучные изделия. При этом в сети Maxima заявили, что не поддерживают торговлю продуктами с истекшим сроком годности и их передачу на благотворительность.