В канун 79-летия поэта и музыканта руководитель творческого объединения "Планета Высоцкого" Ольга Ногинова обнаружила в Национальном архиве "лицевой счет" от 1965 года, по которому поэту и отцу двух детей начислили 500 рублей за четыре песни к кинофильму "Последний жулик".

Сатирическая комедия Вадима Масса и Яна Эбнера была снята на Рижской киностудии в 1965 году. Сюжет рассказывал о "близком будущем" СССР, когда с преступностью будет покончено, и последняя тюрьма закроется. На свободу выходит бывший шулер Петя Дачников, который намеревается вернуться к испытанным способам нетрудового обогащения. Обнаружив отмену денег и отсутствие банков в городе, он обращает внимание на девушку Катю и влюбляется в нее…

Foto: No Nacionālā arhīva

Тот самый документ.

Песни к этой картине написал Высоцкий, за что получил по договору 500 рублей гонорара. В качестве причин льгот по сборам налогов, у Владимира Семеновича указано "двое детей", в качестве профессии — "поэт". За год до того прошел знаменитый народный суд Дзержинского района города Ленинграда над другом Высоцкого Иосифом Бродским в котором прозвучали такие слова:

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить Вуз, где готовят… где учат…

Высоцкий тоже профессии "поэт" не получал, но Рижской киностудии это не помешало причислить его к таковым.

В Риге 79-й день рождения поэта будут отмечать 21 января 2017 года в 14.00 — творческое объединение "Планета Высоцкого" и Балтийская Международная Академия приглашают на музыкально-литературную встречу "Неспетый Высоцкий" в здании БМА (ул Ломоносова, 1). В программе:

• Выступление Ольги Ногиновой "Я хочу быть поэтом" — о находке в Республиканском архиве.

• Борис Аникеев расскажет о последних стихах Владимира Высоцкого.

• Владимир Новиков исполнит малоизвестные песни Высоцкого".

• Ученики рижских школ выступят с докладом "Высоцкий сегодня".

• Будут продемонстрированы фрагменты из фильма Рижской киностудии "Стрелы Робин Гуда" с балладами Владимира Высоцкого.

• Поэтесса Светлана Водолей познакомит со сборником стихов о Высоцком.

• В программе прозвучат песни Владимира Высоцкого в исполнении Виктора Козлитина, Юрия Тихомирова, Владимира Шейко.

В аудитория №319 (3-й этаж) проходит выставка книг о творчестве Владимира Высоцкого.

Вход свободный.

Кроме того, творческое объединение "Планета Высоцкого" регулярно проводит экскурсии "Место встречи изменить нельзя: Старая Рига, Владимир Высоцкий" по рижским местам Высоцкого.