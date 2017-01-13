Вес младенца — 3,11 кг, рост — 51 см, состояние здоровья удовлетворительное.

Baby Box на территории Мадонской больницы был открыт 19 октября 2012 года, и первый ребенок (мальчик) был оставлен в нем 23 июня 2014 года.

Baby Box в Мадоне открыт при поддержке благотворительного фонда Петра Авена.

В целом к настоящему моменту в Латвии насчитывается восемь Baby Box — в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.

Проект Glābējsilīte в Латвии осуществляет компания Divi gani в сотрудничестве с Латвийским детским фондом.