Руководитель Государственной инспекции здравоохранения (ГИЗ) Айя Межсарга и ее заместитель, руководитель департамента надзора и контроля здравоохранения Ивета Шица получили распоряжение Министерства здравоохранения, в котором указано, что со 2 мая они поменяют должности.

Как рассказала агентству LETA Межсарга, ей предстоит занять должность заместителя директора Государственного центра судебно-медицинской экспертиз, а Шице — должность заместителя директора Государственного центра спортивной медицины по вопросам физического здоровья.

По ее словам, Шице 26 апреля ей было выдано описание ее новой должности, а Межсарга такового не получила, что лишает ее возможности высказать Минздраву свое мнение и нарушает права человека.

Межсарга заявила, что не будет подавать заявление об увольнении и обжалует решение о ее переводе на другую должность в суде. В день перевода на другую должность назначена ее встреча с министром здравоохранения Андой Чакшей, но о чем пойдет речь, она не знает.

Как пояснили агентству LETA в Минздраве, для перевода чиновника государственной гражданской службы на другую чиновничью должность его согласие не требуется. Чиновник может не согласиться с переводом, но обязан выполнить распоряжение о выполнении указанных в нем служебных обязанностей.

Ротация руководства ГИЗ проводится в рамках реформ в отрасли здравоохранения и не направлена против конкретных лиц, подчеркнули в Минздраве.

По прозвучавшей в СМИ неофициальной информации, за этой ротацией может скрываться освобождение от неудобных чиновников.

Межсарга в феврале 2016 года в порядке ротации по распоряжению Минздрава была переведена в Госинспекцию здравоохранения из Госцентра судебно-медицинских экспертиз, где занимала тогда должность директора.