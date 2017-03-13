В Муцениеки поселили еще одного беженца из Эритреи

Foto: Reuters/Scanpix В воскресенье, 12 марта, в рамках программы ЕС в Латвию из Италии были перемещены еще 17 ищущих убежища из Эритреи. Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 256 человек. 10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 151 — альтернативный статус.

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