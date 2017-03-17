Министерство внутренних дел и самоуправление Ропажского края открыли в Муцениеки обновленный центр размещения ищущих убежища, сообщает Управление по делам гражданства и миграции. Стоимость реновации составила 1,8 млн евро.

В новом здании центра размещения ищущих убежища будут созданы жилые комнаты, кухни общего пользования и учебные классы для социально-экономических мероприятий.

В отремонтированном здании имеется также многофункциональный центр для местных жителей, где будут проводиться кружки, спортивные занятия, различные культурные и образовательные мероприятия. Здесь будут работать библиотека, проходить консультации социальных работников и юриста самоуправления, а малообеспеченные жители поселка смогут бесплатно принять душ и постирать одежду. Многофункциональный центр имеет отдельный вход.

До апреля в корпусе для ищущих убежища будут продолжаться работы по благоустройству, а многофункциональный центр для жителей поселка открыт уже сейчас.

В январе прошлого года правительство выделило МВД 3,1 млн евро на расширение центра для размещения ищущих убежища. Летом 2016 года для строительства мультифункционального центра дополнительно было выделено 378 000 евро.

Агентство Гособеспечения ранее определило, что перестройку двух корпусов центра расселения задержанных иностранцев и котельной за 1,8 млн евро выполнит фирма "Skonto būve". Строительство этого здания еще не закончено. А недвижимость Bundulīši (участок земли и жилой дом на общей площади 1908 кв.м.), где находится центр расселения ищущих убежища и мультифункциональный центр для местного населения, за 1,8 млн евро перестроила фирма Arčers.