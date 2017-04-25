Он отметил, что данная мера в рамках налоговой реформы не была предусмотрена и ранее, а была "опиской". На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству было достигнуто соглашение о привязке налоговых платежей и бюджета здравоохранения, но не было планов выделять на эти цели 1% социальных взносов, пояснил премьер.

По этому вопросу не удалось достичь соглашения, потому что против выделения 1% выступали Министерство благосостояния и профсоюзы.

Таким образом, предстоит работа, чтобы найти другие модели и другие ресурсы для финансирования здравоохранения, сказал глава правительства.