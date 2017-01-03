В среду снегопад пойдет на спад, и сильные осадки ожидаются лишь в Латгалии.
Что касается ситуации в столице, то во вторник в снегоуборочных работах на рижских улицах, мостах и путепроводах задействованы все доступные департаменту сообщения Рижской думы 59 единиц зимней техники.
Ночью были проведены обработка улиц, мостов и путепроводов антигололедными материалами и уборка снега, в которых были задействованы 34 единицы техники.
Сейчас на рижские улицы выведена вся доступная зимняя техника. По окончании снегоуборочных работ на магистральных улицах зимняя техника будет направлена на улицы районного значения.