В ночь на среду, 4 января, на большей части Латвии ожидается самая сильная метель за эту зиму. Как отмечает LETA, сила ветра составит до 19, а на севере Курземе — до 23 метров в секунду, что классифицируется уже как буря. Учитывая, что это будет происходить при обильном снегопаде, грядущие события синоптики характеризуют как снежную бурю.

В среду снегопад пойдет на спад, и сильные осадки ожидаются лишь в Латгалии.

Что касается ситуации в столице, то во вторник в снегоуборочных работах на рижских улицах, мостах и путепроводах задействованы все доступные департаменту сообщения Рижской думы 59 единиц зимней техники.

Ночью были проведены обработка улиц, мостов и путепроводов антигололедными материалами и уборка снега, в которых были задействованы 34 единицы техники.

Сейчас на рижские улицы выведена вся доступная зимняя техника. По окончании снегоуборочных работ на магистральных улицах зимняя техника будет направлена на улицы районного значения.