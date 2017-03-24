В ночь на воскресенье, 26 марта, Латвия перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.

Согласно правилам Кабинета министров, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на час назад, а на летнее время — в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на час вперед.

Переход на зимнее время в этом году запланирован на 29 октября.

Напомним, что в Латвии переход на летнее и зимнее время осуществляется с 1981 года.

Как отмечают в Минэкономике, в настоящий момент около 70 стран мира практикуют переход на летнее и зимнее время. Исследования доказывают, что переход на летнее время позволяет сэкономить электроэнергию, а также сократить количество дорожно-транспортных происшествий и совершенных преступлений. Почти каждый, в особенности жители северных стран, в зимний сезон подвержены депрессии. Поэтому дополнительный светлый час в сутках благоприятно действует на психологическое здоровье, физическое самочувствие (синтезируется витамин D) и ощущение безопасности.