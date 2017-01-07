Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на первой неделе нового года выявили 25 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, все они зафиксированы в уже затронутых болезнью краях, сообщили в ПВС.

Больше всего — восемь — павших от АЧС кабанов было найдено в Лестенской волости Тукумского края.

Как сообщалось, в 2016 году среди кабанов выявлено 1146 случаев АЧС в 245 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале.

Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Для людей АЧС не представляет опасности.