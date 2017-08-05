В течение нескольких дней более 4000 человек в петиции на сайте rimi.olucena.lv призвали торговое предприятие Rimi отказаться от торговли яйцами, которые снесли куры, содержащиеся в клетках, сообщили агентству LETA в обществе "Свобода животных".

Как сообщалось, 1 августа организация по защите животных Tusti narvai опубликовала видеоматериалы с литовских ферм, произведенные которыми яйца продаются под торговым знаком Rimi в Латвии. Куры, изображенные на видео, лысые, изможденные, с ранами и паразитами.

Латвийское общество сталкивается с проблемами содержания домашней птицы в клетках уже второй раз, сообщает "Свобода животных". Очень похожая картина открылась осенью 2016 года, и тогда речь шла о курах предприятия Balticovo. Правда, в ходе проверок Продовольственно-ветеринарная служба нарушений не выявила.