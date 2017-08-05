Как сообщалось, 1 августа организация по защите животных Tusti narvai опубликовала видеоматериалы с литовских ферм, произведенные которыми яйца продаются под торговым знаком Rimi в Латвии. Куры, изображенные на видео, лысые, изможденные, с ранами и паразитами.
Латвийское общество сталкивается с проблемами содержания домашней птицы в клетках уже второй раз, сообщает "Свобода животных". Очень похожая картина открылась осенью 2016 года, и тогда речь шла о курах предприятия Balticovo. Правда, в ходе проверок Продовольственно-ветеринарная служба нарушений не выявила.