Вирус гепатита С не обнаружен в крови ни одного из 25 доноров, у которых был гепатит С. Это подтвердила проверка при помощи новых технологий, но в пяти случаях выявлены антивещества, сигнализирующие о потенциальном присутствии вируса, сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

В середине декабря сообщалось, что за последний год при помощи новейших технологий Государственный центр доноров крови выявил 25 доноров, болевших гепатитом С. Были подозрения, что в результате переливания крови пациенты могли заразиться. В целом от этих 25 доноров 28 больниц получили 195 компонентов крови.

Факт присутствия антивеществ говорит лишь о том, что человек когда-то находился в контакте с возбудителем болезни, пояснил Шнейдерс. Переливание крови с антивеществами не обязательно означает заражение.

Об этих пяти случаях информирован Центр профилактики и контроля заболеваний.

Информация, переданная ранее СМИ, трактуется как личная точка зрения руководителя донорского центра Иветы Озолини, которая "ввела общество в заблуждение, заявив о непроверенных и неподтвержденных фактах и неверно их интерпретировав".

Озолиня отстранена от должности распоряжением министра здравоохранения на время дисциплинарного дела.