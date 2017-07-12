Во вторник 11 июля в поле зрения Рижской муниципальной полиции (РМП) попали четверо детей без присмотра взрослых, сообщает Riga.lv.

Около 18.00 сотрудники РМП получили информацию, что на одной из остановок в Межциемсе находится пьяный мужчина с маленьким ребенком. На место незамедлительно отправился экипаж, который встретил нетрезвого мужчину с ребенком лет шести.

Полицейские связались с матерью мальчика, которая подтвердила, что попросила отца за ним присмотреть. Женщина в этот момент находилась в общественном транспорте и вскоре прибыла на место.

Во время разговора нетрезвый мужчина выкрикивал оскорбления, его просили успокоиться, но он не мог угомониться. Мужчину отвезли в дежурную часть, где составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в размере 70 евро. Ребенок уехал с мамой.

Вечером этого же дня, около 23.00, РМП получила информацию о нетрезвых родителях трехлетнего ребенка в Ильгюциемсе. На место отправился экипаж, который встретил компанию с маленьким ребенком. Когда люди увидели полицию, то стали нервничать, а одна женщина схватила ребенка и вбежала с здание. Полицейские ее догнали. Дама пояснила, что приехала к друзьям отпраздновать день рождения.

Во время разговора от женщины исходил запах алкоголя, проверка показала 2,5 промилле. В этой компании все были пьяны, кричали, сыпали оскорблениями.

В помещениях, где до приезда полиции находился ребенок, был сильный запах мочи и фекалий. Ребенок был в грязной одежде и неприятно пах.

Чтобы убедиться, что с малышом все в порядке, на место вызвали "скорую". Медики осмотрели мальчика и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Женщина сказала, что пока она не протрезвеет, о ее сыне может позаботиться бабушка, с которой полицейские сразу же связались. Пожилая женщина согласилась забрать внука, а когда полицейские его привезли, выяснилось, что у этой женщины есть еще один ребенок, заботу о котором взяли родственники.

В это же время другой экипаж РМП был на вызове, связанном с детьми. Коллеги из Государственной полиции рассказали, что получили информацию о мальчике, который звал на помощь из окна третьего этажа. Выяснилось, что женщина оставила детей пяти и полутора лет одних дома. Полицейские уговорили мальчика не стоять у открытого окна.

К полицейским подошла соседка, которая дала им номер телефона отца малышей. Оказалось, что мужчина проживает отдельно. Он пообещал приехать в течение часа.

С учетом того, что детям не требовалась медпомощь, полицейские стали ждать отца. В это время в подъезд зашла женщина, которая рассказала, что дружит с матерью этих детей и иногда за ними приглядывает. Но в этот день к ней за помощью не обращались. Женщина открыла дверь квартиры и в присутствии полиции пыталась дозвониться до матери мальчиков, но удалось это совсем не скоро.

Дети жили в хороших условиях. Полицейские убедились, что помощь медиков им не нужна. Их мать рассказала, что поехала с новым другом погулять у моря, полагая, что пятилетний сын способен позаботиться о младшей сестре.

Во всех случаях материалы дела переданы отделу детских правонарушений РМП.