С понедельника, 17 июля, на улицах Кр. Валдемара и Зирню начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, предупредили в Департаменте сообщения Рижской думы.

Работы на улице Кр. Валдемара будут проводиться поэтапно, начнут с участка от улицы Зирню до улицы Упес. В свою очередь, работы на улице Зирню будут проводиться на участке от Кр. Валдемара до улицы Хоспиталю.

Как уже сообщалось, работы по обновлению дорожного покрытия в понедельник начнутся также на улице Дзирнаву - на участке от улицы Гоголя до улицы Марияс.

Строительные работы уже ведутся на улице Элизабетес на участке от улицы Экспорта до улицы Пулквежа Бриежа, от улицы Валдемара до бульв. Бривибас, от бульв. Бривибас до улицы Сатеклес. На улице Стабу - на участке от улицы Валмиерас до улицы Авоту и от улицы Бривибас до улицы Тербатес. Также из-за строительства теплотрассы ограничено движение на улице Бривибас на участке от перекрестка улицы Бруниниеку до перекрёстка улицы Пернавас.

Во время строительных работ планируется заменить дорожное покрытие не только на проезжей части, но и на тротуарах. Пешеходы должны учитывать, что участки, где ведутся работы, будут закрыты. Строителям поручено обеспечить передвижение пешеходов по проезжей части.

В свою очередь, автоводители должны считаться с серьезными транспортными заторами и дополнительным временем в пути.