Поскольку Латвийская ассоциация семейных врачей заявила об акции протеста, которая начнется в 12.00 3 июля, Delfi дает рекомендации жителям на случай, если практика семейного врача не обеспечивает консультации врача.

Как рассказали Delfi в Национальной службе здоровья, чтобы пациенты даже во время акции протеста могли получать информацию, будет изменено время работы Консультативного телефона семейных врачей 66016001. звонить на этот номер можно круглосуточно, в том числе в рабочие дни. Позвонив на этот номер, можно будет получить советы медиков в случае простуды, болей в горле и ушах, высокой температуре, диарее, рвоте, незначительных травмах, обострении хронических заболеваний и так далее — при простых случаях заболеваний.