В праздничные дни изменится время работы пунктов раздачи горячей еды для незащищенных групп рижан, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

26 и 31 декабря пункты будут работать с 10.00 до 15.00. В свою очередь 24-го, 25 декабря и 1 января пункты раздачи горячей еды будут закрыты. Произойдут изменения и работе суповых кухонь, сообщает Департамент благосостояния Рижской думы.

Суповые кухни в сквере между ул. Маза Нометню и ул. Зеллю и на ул. Лактас, 8, к-1, в праздничные дни будут закрыты. Кухня на ул. Кр. Барона, 56, будет работать 24 и 31 декабря, а 25, 26 декабря и 1 января закрыта. Кухня на ул. Кр. Барона, 126, будет работать и в праздничные дни.

Чтобы получать еду в суповых кухнях, не требуется предъявлять никаких документов. Есть можно на месте или забирать блюда с собой в своей посуде.

Также горячую еду можно получить в шести местах раздачи горячей еды в Риге. Горячую еду может получить лицо по предъявлению персонализированной электронной смарт-карты, которая содержит информацию о справке, выданной Рижской социальной службой о соответствии статусу нуждающейся семьи (лица); о соответствии статусу малообеспеченной семьи (лица); о получение услуг питания.

Раздача горячей еды в этих местах осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 и по выходным дням с 10.00 до 15.00. Есть можно на месте или забирать блюда с собой в своей посуде.