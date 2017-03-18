В первом полугодии начато 11 уголовных процессов, в том числе четыре — по поступившей оперативной информации, во втором полугодии — восемь уголовных процессов, в том числе четыре процесса по информации отдела оперативных разработок.

В 2016 году прокуратуре для уголовного преследования было передано 14 уголовных процессов против 35 лиц, а 15 процессов решено прекратить.

Важными делами прошлого года БПБК считает дело против бывшего председателя правления Rīgas Centrāltirgus Анатолия Абрамова о взятках, дело о незаконном финансировании политических партий и дело против председателя суда. В этих делах фигурируют бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, предприниматель Юлий Круминьш, бывшая председатель суда Айя Орниня.

Среди дел, переданных прокуратуре, БПБК отмечает дело бывшей судьи Иветы Берзини и дело предпринимателя Гулама Гулами, которое до суда не дошло, так как было достигнуто соглашение.

Также БПБК просило начать уголовное преследование бывшего руководителя Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса о принятии взятки в размере 500 000 евро.