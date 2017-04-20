С 25 по 28 апреля в Резекне и Резекненском крае впервые пройдут международные соревнования среди таможенников-кинологов по обнаружению собаками табачных изделий. Соревнования организованы Таможенным управлением Государственной службы госдоходов.

В соревнованиях примут участие кинологи со специально обученными собаками таможенных служб Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и России. В состав каждой команды входят по два кинолога с собаками.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: поиск табачных изделий (сигарет) в помещениях, транспорте и багаже, а также послушание служебных собак. Цель соревнований — обмен практическим опытом, взаимодействие и сотрудничество латвийской и зарубежных таможенных кинологических служб, повышение квалификации в борьбе с контрабандными табачными изделиями.

В таможенном управлении службы Госдоходов кинологи с собаками работают с 2008 года. Сейчас в распоряжении службы имеются 49 слубежных собак, обученных для поиска табачных изделий, наркотиков и наличных денег.