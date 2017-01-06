Общество по сбору и утилизации праздничных елочек Eglīšu debesis в сотрудничестве с исполнительными дирекциями Пардаугавы, Зиемельского предместья и Восточного предместья в рамках благотворительной акции создало в Риге несколько пунктов по приему елок, сообщает Рижская дума.

Чтобы подарить радость детям, живущим в детских домах, общество Eglīšu debesis призывает не выбрасывать елки возле дома, а вызвать "елочного курьера", который вывезет их за пожертвование в любом размере.

Каждый, кто передаст елку курьеру, поможет построить мультифункциональную спортивную площадку в муниципальном центре "Зиемели", где проживают 72 ребенка, оставшихся без родителей.

Сдать елку можно в Иманте, на Юрмалас гатве, 85, в Золитуде — на бульваре Анниньмйжас, 71, рядом с т/ц Rimi, в Плявниеках — на ул. М.Келдиша, 9b, в Пурвциемсе — на ул. Ницгалес, 23, и в Зепниеккалнсе — на ул. Валдекю, 56.

Акция завершится 28 января на Ратушной площади. С 10:00 до 17:00 здесь будет концерт и творческие мастерские. Больше информации на eglisudebesis.lv.