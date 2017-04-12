Планируется, что установка флагштока высотой 60 метров будет завершена до ноября текущего года. Флаг станет подарком Латвии в преддверии ее столетия.

Проект разработало архитектурное бюро "ARHIS", а реализуется он на частные средства.

Как рассказал руководитель строительных работ, представитель генподрядчика "Fabrum" Алвис Крауклис, 60-метровый флагшток будет установлен на монолитном железобетонном фундаменте. В настоящее время на дамбе завершена установка семи свай на 23-метровую глубину, на которых будет держаться фундамент. Установку флагштока и инженерные работы для подсветки флага проведет компания "RECK".

Проект "Латвийский флаг" реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.

После установки флагштока на дамбе AB он будет передан Рижской думе, которая в дальнейшем обеспечит техническое обслуживание объекта.