Чтобы способствовать уборке городской территории после зимнего сезона, в Риге с понедельника, 20 марта, по 14 мая объявлен "месяц чистоты".

Организовывать и контролировать весеннюю уборку будут подразделения Рижской думы — департаменты, исполнительные дирекции и муниципальные предприятия. Например, исполнительным дирекциям поручено привлекать к уборке население и приводить в порядок муниципальные территории.

Предприятие "Ригас межи" будет убирать и вывозить отходы из лесов и парков, а департамент сообщения приведет в порядок остановки и проезжие части, а также будет убирать песок с улиц.

Департамент образования, культуры и спорта привлечет к работе школьников, департамент жилья и окружающей среды обеспечит прием отходов на полигоне "Гетлини".

Полиция самоуправления и административная инспекция думы также будут проводить рейды по выявлению неухоженных участков и зданий.