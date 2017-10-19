В церемонии открытия отреставрированного памятника Свободы участвовали также командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, председатель Сейма Инара Мурниеце, вице-премьер, минстр экономики Арвил Ашераденс, министр культуры Даце Мелбарде, мэр Риги Нил Ушаков.
Президент напомнил о храбром поступке Константина Пупурса, 30 лет назад впервые пронесшего к памятнику Свободы флаг независимой Латвии, ставшем началом событий, увенчавшихся восстановлением государственной независимости Латвии.
История памятника Свободы особенно ярко подтверждает большое значение наследия, оставленного предыдущими поколениями, символизирующего вечные и столь важные для народа ценности, отметил Вейонис.
На реставрацию памятника Свободы правительство выделило Министерству культуры 193,636 тыс. евро из средств на непредвиденные расходы.