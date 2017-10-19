В Риге открыли реставрированный памятник Свободы

LETA |





Foto: LETA Достижения, знания и повседневный труд каждого жителя — основа сильного государства и сильного общества, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая сегодня на церемонии открытия отреставрированного памятника Свободы в Риге. В церемонии открытия отреставрированного памятника Свободы участвовали также командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, председатель Сейма Инара Мурниеце, вице-премьер, минстр экономики Арвил Ашераденс, министр культуры Даце Мелбарде, мэр Риги Нил Ушаков. Президент напомнил о храбром поступке Константина Пупурса, 30 лет назад впервые пронесшего к памятнику Свободы флаг независимой Латвии, ставшем началом событий, увенчавшихся восстановлением государственной независимости Латвии. История памятника Свободы особенно ярко подтверждает большое значение наследия, оставленного предыдущими поколениями, символизирующего вечные и столь важные для народа ценности, отметил Вейонис. На реставрацию памятника Свободы правительство выделило Министерству культуры 193,636 тыс. евро из средств на непредвиденные расходы.

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