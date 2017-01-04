После того, как в Риге выпал снег и понизилась температура воздуха, на этой неделе были открыты для всех желающих лыжные трассы в Бикерниеки и в Парке Победы. А лыжную трассу в Межапарке планируется открыть в 6 января.

Представители лыжной трассы в Парке победы, что в Пардаугаве, сообщили агентству LETA, что трасса была открыта 3 января и теперь доступна для посетителей. Трассу покрывает естественный и искусственный снег, при этом продолжаются подготовительные работы, чтобы была возможность покататься на всех видах лыж. Пока по трассе можно кататься коньковым (свободным) ходом, когда метель уменьшится, то в снегу будут сделаны колеи для классического хода передвижения.

В парке Победы уже катаются первые лыжники, а наплыв народа ожидается на выходных. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии сохранится нужная погода для катания на лыжах.

В пункте проката инвентаря Burusports на лыжной трассе в Бикерниеки сообщили, что трасса доступна с 3 января. По вечерам на трассе — искусственное освещение. Аренда инвентаря для посетителей пока не доступна, поскольку из-за метели не ожидается большого количества лыжников. Аренду лыж и инвентаря планируется открыть с 5 января, она будет доступна с 12.00 до 21.00.

Трасса для обучения горным лыжам и сноуборду Sniega parks, расположенная в Межапарке, в данный момент подготавливается к работе. Она будет доступна с 6 января, когда откроются лыжная трасса, каток и горка для спуска на надувных камерах. Скорее всего, трасса начнет работу в 14.00-15.00, а закончит в 21.00. В дальнейшем, со вторника по пятницу трасса будет работать с 15.00 до 21.00, по выходным — с 11.00, а по понедельникам она будет закрыта.

Стоит отметить, что стоимость билета для автотранспорта для въезда в Межапарк — два евро. Для посетителей со своим инвентарем катание на лыжах и коньках будет бесплатным.