В Риге повреждена электросеть: 2500 клиентов в Кенгарагсе и на Маскачке остались без света

Foto: F64 В пятницу, 6 января, в 10:53 в Риге произошло повреждение в электросети напряжением 10 киловольт, что привело к отключению света в Кенгарагсе и Московском форштадте. Как сообщает предприятие Sadales tīkls, немедленно были начаты работы по ремонту электросети. Поломка повлияла на подачу электричества для примерно 2500 клиентов. Причина неполадок пока не известна.

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