В пятницу, 20 января, в 12.00 на первом этаже дома на ул. Иерикю, 28 представят новую социальную услугу Рижского самоуправления — пансионат Pārsla или обслуживаемое жилье. Это социальная услуга между уходом на дому и пребыванием в учреждении длительного социального ухода для взрослых людей.

Главная целевая группа пансионата — получатели пенсий по старости, инвалидности или социальных пособий, которые не могут самостоятельно о себе заботиться, у которых нет постоянного места жительства, однако им пока не требуется такой уход, как в организациях длительного социального ухода и социальной реабилитации для взрослых людей. Клиент должен будет нести часть расходов, связанных с проживанием из своих доходов. Кроме пансионата, будет обеспечиваться круглосуточный надзор, консультации социального работника.

В пансионате Pārsla оборудовано 20 индивидуальных комнат. Здесь будут оказываться поддержка по уходу за собой до 4 часов в месяц, в случае необходимости — помощь в решении социальных проблем, а также предлагаться досуговые мероприятия.

Все комнаты оборудованы туалетом и душем, небольшой кухней и спальным местом, они светлые и уютные. Все сделано так, чтобы человек мог сохранять право на частную жизнь, но в то же время получать социальные поддержку и уход, если они необходимы. Несколько комнат в пансионате оборудованы под нужды людей, передвигающихся на инвалидной коляске. На первом этаже здания расположен зал для отдыха с телевизором и интернет-подключением. Чтобы сделать комнаты более приятными, их стены украшают работы фотографа Мартиньша Зилгависа.

Услугу будет предоставлять Рижская социальная служба на основании нормативных актов. Чтобы получить направление, необходимо обратиться в Рижскую социальную службу, социальный работник оценит потребность в подобной социальной услуге.