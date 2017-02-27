Депутаты Комитета собственности Рижской думы (РД) на заседании, состоявшемся в понедельник, 27 февраля, приняли решение о принудительном сносе трех развалин и приведении в порядок или сносе еще одного здания, сообщили в РД.

Жилой дом на Виенибас гатве, 106, находится в аварийном состоянии после пожара. Он принадлежит семи частным лицам, двое из которых уже умерли. Строительные инженеры во время проверки констатировали частичное разрушение несущих конструкций, частичное отсутствие крыши и стен и значительные повреждения конструкции крыши. Оконные проемы не заделаны или застеклены, в результате приходят в негодность отделочные материалы.

Собственники здания либо не отвечали на письма Департамента собственности о дальнейшей судьбе здания, либо соглашались с тем, что строение необходимо снести. Учитывая, что дом находится на территории интенсивного движения транспорта и пешеходов и его техническое состояние после пожара представляет угрозу общественному порядку и безопасности, принято решение о его принудительном сносе. Его проведет Департамент собственности, взыскав впоследствии расходы с владельцев.

Жилой дом на ул. Зилупес, 23, также неоднократно горел, находится в аварийном состоянии и классифицируется, как развалина категории А. Учитывая, что его техническое и визуальное состояние продолжает ухудшаться, на прилегающую территорию могут свободно проникать посторонние лица, поблизости находится 125-е Рижское дошкольное учебное учреждение и жилые дома, здание следует либо привести в порядок, либо снести. Поэтому предприятие, которому принадлежит строение, должно подготовить документацию, а работы по приведению здания в порядок должны завершиться не позднее, чем через пять месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения.

Недвижимая собственность на ул. Триядибас без номера является совместной собственностью, состоящей из земли и строения, которое классифицируется, как развалина категории А. Учитывая, что техническое состояние здания представляет угрозу общественному порядку и безопасности, принято решение о сносе здания. Собственники должны снести его не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения.

В свою очередь строение на ул. Триядибас, 11, находящееся в частной собственности, уже давно пребывает в аварийном состоянии и представляет угрозу. Строительные инженеры в ходе проверки установили, что несущие конструкции разрушаются, частично отсутствуют крыша и другие конструкции, элементы системы отвода дождевой воды, дверные и оконные проемы не заделаны, застекление присутствует. Поскольку здание давно заброшено, на прилегающую территорию беспрепятственно могут проникать посторонние лица, кроме того, на территорию сбрасывается мусор, принято решение о сносе здания.

Снести здание следует не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения, до этого в течение четырех месяцев надо согласовать необходимую документацию и график проведения работ.

Все решения о принудительном приведении в порядок зданий вступят в силу после утверждения Рижской думой.