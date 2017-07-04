Комитет городского развития в понедельник поддержал проект, предусматривающий, что пять новых улиц получат названия в честь всемирно известных рижан.

Предусматривается, что улица Оскара Строка, улица Александра Лайме, улица Густава Клуциса, улица Вильхельма Оствалда и улица Роберта Хирша будут находиться в новом квартале между улицами Сканстес, Спорта и Ханзас. Окончательное решение о присвоении улицам названий будет принято на заседании Рижской думы.

Оскар Строк (06.01.1893. — 22.06.1975.) — латвийский композитор и пианист, выдающийся мелодист, которого еще при жизни называли "королем танго", он сочинил более 300 композиций.

Александр Лайме (09.07.1911. — 21.03.1994.) — латвийский путешественник и исследователь, известен как первый человек, который пешком добрался до водопада Анхель в Венесуэле.

Густав Клуцис (04.01.1895. — 26.02.1938.) — плакатист, художник, один из самых известных художников латышского происхождения в мире.

Вильхелм Оствальдс (02.09.1853. — 04.04.1932.) — химик, философ, родившийся и работавший в Латвии лауреат Нобелевской премии.

Роберт Хирш (1895. — 18.07.1972.) предприниматель, который внедрил в Латвии производство тканей шелка и искусственного шелка.