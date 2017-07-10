При этом газета Neatkarīgā rīta avīze отмечает, что на данный момент каждый четвертый дом, которому нужен ремонт балконов, от этой процедуры отказывается. Одна из причин — платить за реновацию приходится и тем жильцам дома, у которых нет балконов.

Проблемы создает и тот факт, что специалистам домоуправления позволено лишь вести обзор балконов с улицы, если хозяин специально не пригласил их к себе в квартиру.

В рижском микроарйоне Ильгюциемс в 2014 году обвалился балкон одного из типовых многоквартирных домов. Тогда даже пострадал один человек. В 2016-м пострадали еще двое. Они находились на балконе, который жильцы решили отремонтировать сами и положили там асфальт. Под тяжестью балкон обвалился. А специалисты Rīgas Namu pārvaldnieks констатировали — самовольная постройка… В том же году они заявили, что ремонт балконов нужно провести в четырех сотнях многоквартирных домов. Но на реновацию согласились лишь 44. Так как платить за нее приходится из личного кармана.