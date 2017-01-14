В январе этого года самый низкий тариф на центральное отопление был в Риге (42,54 евро за мегаватт-час (EUR/MWh) без НДС). Самый высокий тариф был в Саулкрасты и Звейниекциемсе (69,98 EUR/MWh без НДС), сообщает LETA.

В Риге отопление обеспечивает Rīgas siltums, в Саулкрасты и Звейниекциемсе - Saulkrastu komunаlserviss.

Низкие тарифы были также у Mаrupes komunаlie pakalpojumi, которое обеспечивает теплоснабжение в Скулте, в Добеле и Зебренской волости, где отоплением занимается Dobeles energija, у Aizkraukles siltums и Olaines udens un siltums.

Помимо Саулкрасты, высокими тарифами на отопление отличаются Ропажи, Силакрогс, Стенде, Сигулда, Талси и другие населенные пункты.

Разъясняя причины высокого тарифа, представитель Saulkrastu komunаlserviss Агнис Биндерс рассказал, что на теплотрассе имеют место потери тепла, также нужно обновить отопительные котлы. Предприятие производит тепловую энергию из гранул, каменного угля и щепы.

Представитель предприятия Wesemann-Sigulda Оксана Царева рассказала, что на цену влияет несколько факторов, в том числе длина трасс, которая в малых городах больше, чем в Риге, а также недавние инвестиции в инфраструктуру и связанная с ними выплата кредита. Предприятие производит энергию из щепы и газа.

Среди республиканских городов самые низкие тарифы на отопление в Валмиере (45,99 EUR/MWh без НДС) и в Даугавпилсе (47,41 EUR/MWh), а самые высокие - в Вентспилсе (58,3 EUR/MWh), в Екабпилсе (55,98 EUR/MWh) и в Лиепае (54,95 EUR/MWh).

Как пояснили в Комиссии по регулированию общественных услуг, разные тарифы связаны с разными технологическими решениями, техническим состоянием отопительных систем, рельефом, плотностью застройки и другими факторами.