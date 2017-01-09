Недвижимость на проспекте Виестура, 20а, состоит из земельного участка площадью 1260 кв.м, на котором находится строение. Недвижимость на проспекте Виестура, 22а, состоит из земельного надела в 1303 кв.м, также со зданием.
После технического обследования зданий специалисты пришли к выводу, что каменный фундамент у них лентовидный и сильно подвержен внешними неблагоприятными факторами. Внешние стены зданий сделаны из камня, однако под воздействием дождя и снега в камне образуется влага, местами камень вымыт.
У обоих зданий конструкция крыш деревянная, для кровли использованы асбестовые пластины. За время эксплуатации пластины пришли в негодность. Поэтому атмосферные осадки попадают на несущие конструкции, которые теряют свою способность. Конструкция крыши местами прогнулась.
В целом, визуальная оценка технического состояния зданий может быть охарактеризована как аварийная. К тому же длительное время не было желающих эти здания арендовать.
Снос зданий запланирован в бюджете Рижского самоуправления.