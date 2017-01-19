По информации Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ), 19 января,в 13.00 в Риге на Набережной 11 ноября (напротив скульптуры Большого Кристапа) по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра и при поддержке Рижской думы состоится чин Великого освящения воды в реке Даугаве.

Православные верующие, и жители Латвии других конфессий приглашаются на Даугаву, где после чина Великого освящения воды все желающие (при условии, что им позволяет здоровье) смогут окунуться в освященные воды реки Даугавы. На берегу возле статуи Большого Кристапа будут оборудованы места для переодевания, а также будет предложен горячий чай.

Как напоминает пресс-служба ЛПЦ, чин Великого освящения воды проводится 19 января, в день, когда Православная Церковь празднует один из величайших праздников — Крещение Господне (этот праздник иначе называется Богоявлением, потому что при Крещении Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан людям были явлены все Три Лица Святой Троицы). В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Господь Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, приобретает особые качества и называется "великая агиасма", то есть, святыня. Верующие благоговейно хранят святую воду в течение всего года, освящая ею свои жилища и употребляя с молитвой натощак, ибо она благоприятно воздействует на душу и тело человека.

По традиции после освящения воды в храмах православные выходили крестным ходом и на освящение воды в водоемах. До II Мировой войны такая традиция существовала также и в Латвии. Есть исторические свидетельства и фотографии, на которых тысячи православных идут крестным ходом из Кафедрального Христорождественского собора от Эспланады на Даугаву, чтобы присутствовать на чине Великого освящения воды, который совершает Архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер), ныне прославленный в лике святых.

В атеистический период освящать воду под открытым небом не представлялось возможным. Воду освящали только в православных храмах, а традиция крестных ходов на Даугаву была прервана. В наши дни в некоторых местах Латвии эту традицию пытались возродить — чин Великого освящения воды в разные годы проводился в Мадоне, Екабпилсе, Ливанах, Лудзе и других местах Латвии. Шестой год подряд при поддержке Рижской думы Латвийская Православная Церковь проводит чин Великого освящения воды в Риге на Даугаве.