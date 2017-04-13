В четверг уже в середине дня в центре и на отдельных особо загруженных улицах стали образовываться транспортные заторы, которые традиционны накануне длительных праздников или каникул.

Сразу после обеда очевидцы стали наперебой сообщать о "пробках" на Каменном мосту, в окрестностях Рижского автовокзала.

По данным портала Balticmaps.eu, движение частного транспорта также затруднено по Вантовому мосту, от ул. Торнякална по Виенибас гатве до ул. О. Вациеша, на ул. Лубанас, Ульманя гатве, Земгала гатве, ул. Лачплеша, по ул. Валдемара от ул. Элизабетес до бул. Кронвалда, по ул. Матиса, Мукусалас и в других местах города.

Напомним, что впереди у латвийцев пасхальные каникулы, которые продлятся с 14 по 17 апреля.