17 мая в 12:00 в Риге будет запущен новый трамвайный маршрут — №1 "Иманта-Югла". Фактически городские власти объединят маршруты №4 и №6, чтобы добраться с одного края Риги в другой можно было без пересадок. Протяженность маршрута составит 18 километров, сообщил в Facebook представитель партии "Согласие" Вадим Фальков.

Планируется, что интервал движения 1 трамвая в часы пик составит 4-6 минут, днем — 9-11 мину, после 22 часов — около 20 минут. Планируемое время в пути в час пик от Юглы до Иманты — 65 минут.

Месячные проездные билеты, приобретенные на маршруты №4 и №6, будут годны для проезда в трамваях маршрутов №1 и № 11 без валидации до истечения срока их действия.

Ранее маршрут №1 был ликвидирован, так как муниципальное предприятие Rīgas satiksme сочло эти маршруты нерентабельными — их использовало слишком маленькое число пассажиров. После завершения ремонта трамвайных путей на набережной 11 ноября 1-й и было 8-й маршруты решено не восстанавливать.