В Риге выросла комиссия за оплату квартирного счета в Maxima

Foto: LETA С 1 января 2017 года в магазинах Maxima комиссионная плата при оплате ежемесячного счета Rīgas namu pārvaldnieks установлена в размере 0,50 евро. До 1 января комиссионная плата составляла 0,40 евро. Как отмечает портал самоуправления Riga.lv, такую комиссионную плату за услугу оплаты счетов определяет поставщик услуг ООО Sollo.

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