В Риге запущен фонтан "Нимфа"

Foto: LETA 2 мая в в 11 часов первым в этом году был запущен фонтан "Нимфа" у Латвийской национальной оперы — старейший в Риге (работает с 1887 года). Далее в столице постепенно заработают все фонтаны. Следующими будут каскад на Бастионной горке и плавучие фонтаны в городском канале.

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