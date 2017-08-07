"У меня было много встреч с делегациями политиков и бизнесменов из Китая, но военные в Рижскую думу прибыли впервые. Это лишь подтверждает крепкие связи между Латвией и Китаем и высокий уровень доверия между сторонами", — сказал Америкс.

Военные корабли флота КНР находятся в Риге с 5 по 8 августа.