Согласно плану развития Рижского региона требуется заасфальтировать две дороги общей протяженностью 9 километров, отмечается в исследовании "Внедрение оптимальной модели сети всеобщих образовательных учреждений в Латвии", сообщает агентство LETA.

По мнению исследователей, необходимо асфальтировать дорогу V920 (Лаубере — P8), длина которой — 6,5 км. Эта дорога — маршрут Лаубере — Огре. Сейчас данный маршрут (36,8 км) проезжается за 34 минуты, а при асфальтировании упомянутого участка дороги время в пути составит 31,6 минуты.

Исследователи вычислили, что асфальтирование участка дороги улучшит качество жизни 570 человек из Лаубере и Сунтажской волости. Отмечается, что этот участок дороги надо заасфальтировать потому, что Лаубере является одним из самых больших волостных сельских центров, к которому нельзя проехать по асфальту. Кроме того, дорожное сообщение с Сунтажи большей части местного населения позволит быстрее добраться до Огре.

Другой участок дороги, который требуется заасфальтировать — V1482 (Рауда — P131), его протяженность — 2,6 км. Укладка асфальта на маршруте Рауда — Тукумс позволит сэкономить время в пути около минуты.

По мнению исследователей, асфальтирование этого участка дороги улучшит качество жизни 330 жителей Тукумской и Смардской волостей. Асфальтировать эту часть дороги необходимо и с учетом находящегося поблизости пансионата Раудас, что облегчит работникам и постояльцам пансионата связь с Тукумсом.

В целом авторы исследования предлагают приоритетно заасфальтировать по Латвии 31 участок дорог общей протяженностью 263 км, что улучшит сообщение для 28 600 местных жителей (в среднем для 109 человек на один километр).