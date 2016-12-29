В рамках проекта "Африканская саванна" в Рижском зоосаде за 2,5 млн евро будет построен вольер, где в среде, по возможности приближенной к натуральной, будут жить жирафы, зебры, мартышки-гусары и птицы-носороги, рассказал сегодня на пресс-конференции автор проекта архитектор Алдис Полис.

Председатель правления зоопарка Роланд Грейзиньш добавил, что таким образом будет освоена вся запущенная в данный момент территория зоопарка. Проект не дешевый, потому что в содержании животных существуют стандарты, которые с каждым годом становятся строже.

Полис рассказал, что пока из планируемого комплекса построен только дом жирафов. Он будет дополнен тремя постройками. В вольере для обезьян будут пруд и прогулочная тропа.

По словам председателя Рижской думы Нила Ушакова, "Африканскую саванну" начнут строить в следующем году, чтобы к столетию Латвии проект мог открыться. Он выразил надежду, что это будет способствовать увеличению числа посетителей зоопарка, которое составляет сейчас около 400 тыс. человек в год.