Предприятие столичного самоуправления ООО Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs за 1,55 млн евро планирует создать в Рижском зоопарке образовательный Центр окружающей среды, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Депутаты Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы поддержали проект создания образовательного центра в Рижском зоопарке. Большая часть средств будет привлечена из фонда Кохезии.

Центр планируется создать до 2021 года. Общие затраты на проект оцениваются в 1,55 млн евро. Из фонда Кохезии планируется взять 1 036 450 евро, рижское самоуправление предоставит финансирование на сумму 480 225 евро, а сам зоопарк мог бы вложить 33 325 евро.

Запланировано, что центр будет находиться посередине зоопарка — на том месте, где в 1920 году был построен вольер для обезьян, который теперь не используется (не соответствует современным требованиям). Новое здание будет многофункциональным, стены будут частично трансформироваться, что сможет обеспечить проведение различных мероприятий. Предусматривается, что при строительстве одна часть здания будет с постоянными параметрами (здесь будут находиться сотрудники зоопарка, технические и санитарные помещения), другая — мобильной (четыре помещения для занятий и выставочный зал).

В думе объясняют, что образовательные программы, предлагаемые Зоопарком, сейчас очень востребованы, и нынешние учебные классы не могут удовлетворить всех заинтересованных людей. Кроме того, классы не доступны людям с особыми потребностями, потому что находятся в подвале.

Проект по созданию в зоопарке образовательного центра будет рассмотрен в других комитетах думы, окончательное решение примет Рижская дума.