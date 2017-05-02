На 73-м километре региональной дороги P32 из Аугшлигатне в Скривери у моста через реку Майзите обвалились ограждение и пешеходная часть. Об этом сообщает LETA со ссылкой на информацию Latvijas valsts ceļi.

После ЧП мост был осмотрен специалистами, которые пришли к выводу, что движение транспорта по нему может продолжаться, так как его несущая способность достаточна для того количества машин, которые по нему передвигаются. Сторону, с которой обвалилась пешеходная дорожка, оградили бетонными блоками, а на самой переправе установлены ограничивающие скорость движения знаки.