После ЧП мост был осмотрен специалистами, которые пришли к выводу, что движение транспорта по нему может продолжаться, так как его несущая способность достаточна для того количества машин, которые по нему передвигаются. Сторону, с которой обвалилась пешеходная дорожка, оградили бетонными блоками, а на самой переправе установлены ограничивающие скорость движения знаки.
В Скривери у моста через реку обвалилась пешеходная часть(3)
Foto: LETA
На 73-м километре региональной дороги P32 из Аугшлигатне в Скривери у моста через реку Майзите обвалились ограждение и пешеходная часть. Об этом сообщает LETA со ссылкой на информацию Latvijas valsts ceļi.
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