В недостаточно высоких результатах экзамена по латышскому языку в 12-х классах виноват сам экзамен, а не знания школьников, сказала по итогам заседания Образовательного, культурного и спортивного комитета ее председатель Эйжения Алдермане.

Комитет заслушал сообщение Образовательного, культурного и спортивного департамента о выполненном исследовании Министерства Образования и науки о качестве латвийских школ, сообщает агентство LETA.

На заседании директор департамента Гунтис Хелманис отметил, что делать выводы по качеству после одного года централизованных экзаменов не корректно. А начальник управления образования Иварс Баламовскис указал, что результаты централизованных экзаменов — только одна из семи категорий, которые сравниваются.

"Говорить после такого исследования, что в школах низкое качество образования — тенденциозно", — полагает Баламовскис. Он также сказал, что в средних школах есть различные учебные программы, поэтому не корректно одинаково анализировать результаты, которые показали в классах с разным уклоном — гуманитарии и "технари".

Баламовскис сказал, что есть школьники, у которых самоцель — не централизованный экзамен, они предпочитают закончить среднюю школу с аттестатом без приведения в порядок экзаменов. А Хелманис рассказал, что часть школьников отсеиваются через полгода после обучения в средней школе, потому что понимают, что не хотят учиться. Кроме того, часть школьников освобождаются от экзаменов из-за проблем со здоровьем, также есть и те, кто выбирает удаленное обучение.

На заседании был задан вопрос, почему результаты экзамена по английскому языку в целом хорошие, тогда как по латышскому языку в школах национальных меньшинств — довольно плохие.

Директор 53-й Рижской средней школы Ингуна Слапиня отметила, что для части школьников единственным местом, где они слышат латышский язык, является только школа. "Есть дети, которым ничего не нужно, дома с ними родители не разговаривают на латышском. Школа делает, что может, чтобы научить латышскому языку", — сказала Слапиня. Она добавила, что результаты экзамена по английскому лучше потому, что на этом языке школьники слушают музыку и смотрят фильмы.