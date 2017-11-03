Одновременно с ремонтом ул. Краста будут вестись работы по соединению променадов в Спикери и Кенгарагсе. Также в ближайшие годы планируется перестроить ул. Чака и частично — ул. Бруниниеку.
В этом году будет начата разработка проекта реконструкции Воздушного моста, а в ходе реконструкции стадиона "Даугава" будут ремонтироваться и несколько ближайших улиц.
Как сообщили в думе, в связи с ремонтом моста ВЭФ идет дискуссия о том, сохранять ли историческую брусчатку или заменить ее асфальтом. Еще один мост, которому уже давно требуется реконструкция, — Вантовый. Кроме того, планируются перестройка Островного моста и четвертая очередь строительства Южного моста.
В стадии обсуждения находится и ремонт улицы Виенибас гатве, в окрестностях которой Латвийский университет планирует построить конференц-центр и концертный зал.