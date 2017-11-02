Формируя бюджет государства на 2018 год, депутаты и министры не забыли и про себя, сообщила в четверг вечером новостная передача телеканала LNT.

Зарплата депутатов Сейма и министров ежегодно увеличивается автоматически — если в государстве растет средняя зарплата. В законе говорится, что зарплата премьер-министра должна в пять раз превышать среднюю зарплату в стране. Таким образом зарплата Мариса Кучинскиса (СЗК) в 2018 году вырастет на 200 евро — до 4235 евро до уплаты налогов, подсчитали журналисты. Зарплата министров тоже вырастет на 200 евро — до 4020 евро.

Парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра (СЗК) считает автоматическое повышение зарплаты адекватным. "Каждый может стать министром, депутатом или другим должностным лицом. К примеру, стать министром непросто, поэтому я считаю, что зарплата адекватна работе", — сказал он.

Зарплата депутатов Сейма вырастет примерно на 130 евро. Рядовой депутат будет получать в следующем году 2749 евро, но есть и доплаты за руководство комиссиями и фракцией. А, например, зарплата спикера Сейма Инары Мурниеце (VL-ТБ/ДННЛ) вырастет на 200 евро — до 4235 евро.

Зарплата некоторых госчиновников тоже будет автоматически увеличена. Например, у омбудсмена Юриса Янсонса и госконтролера Элиты Крумини она повысится на 166 евро — до 3479 евро (перед уплатой налогов). Судьи тоже выразили желание быть включенными в систему автоматического роста зарплаты. Неделю назад они победили в этом вопросе в Конституционном суде.