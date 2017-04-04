Завтра, 5 апреля, в Латвию прибудет военная техника 13-го механизированного батальона вооруженных сил Словакии, в том числе боевые машины пехоты "BVP-2", сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Национальные вооруженные силы просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным ограничениям на дорогах, которые могут возникнуть в связи с перемещением военной техники из Гаркалне на Адажскую военную базу.

Как сообщалось, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии. Ее присутствие в Латвии призвано укрепить коллективную безопасность НАТО у восточной границы альянса и способствовать взаимной совместимости вооруженных сил его членов.

В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 военнослужащих вооруженных сил Словакии из 13-го механизированного батальона в Левице и военная техника.

Словацкие военные в Латвии примут участие в военных учениях, включая "Summer Shield XIV" и "Saber Strike 2017".