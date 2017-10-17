В среду, 18 октября, в 10.00 планируется открыть на дамбе AB монументальную мачту с флагом Латвии, сообщила представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Монументальная мачта для флага Латвии сооружена в честь столетия Латвийского государства и передана обществом "Латвийский флаг" в собственность Рижского самоуправления, которое обеспечит ее дальнейшую эксплуатацию.

Высота мачты 60 метров, а размеры флага Латвии, который будет на ней поднят, — 20 на 10 метров.

Разработку и реализацию проекта выполнили строительные предприятия ООО "Arhis", "ARS Buve", "Reck" и "Monolits SAG".

Во время церемонии передачи сооружения в дар столице запланировано также открытие выставки "Хроника государственного флага Латвии", которая затем станет передвижной.

"Флаг Латвии" — долгосрочный проект, в рамках которого к отмечаемому в 2018 году столетию государства планируется разместить монументальные государственные флаги в Риге и краях Латвии.

Монументальные мачты с флагом Латвии уже сооружены в Огре, Смилтене, Валке и Лимбажи, планируется их установка в Сигулде, Алуксне, Лиепае и Валмиере.

В краях проект реализуется на пожертвования и средства самоуправлений, в Риге — на частные пожертвования.