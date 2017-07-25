В среду в Риге политические активисты планируют объявить о создании нового общественного движения. Предполагается, что к этой организации присоединятся пятеро депутатов Сейма, которые недавно приняли решение выйти из состава партии "Единство".

В среду будет опубликован манифест новой организации, сообщает Delfi.lv. Документ подписало несколько десятков человек, среди которых экс-министр экономики Даниэл Павлютс, Мария Голубева и Мартыньш Стакис. Манифест станет основой для программы новой политический силы.

Предполагается, что в состав новой партии войдут бывшие депутаты парламента от "Единства" — Интс Далдерис (в прошлом — министр культуры), Илзе Винькеле (в прошлом — министр благосостояния), Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов.

Другие известные в прошлом политики пока не подтверждают готовности присоединиться к новой политической силе, отмечает LETA. Неофициальную информацию о своем участии опровергли бывшие министры образования и науки — Роберт Килис и Марите Сейле, а также профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев и бывший министр финансов Андрис Вилкс.